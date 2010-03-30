Для приєднання до Європейської мережі Україні потрібно 8,6 млрд. грн.

Для виконання комплексу технічних і екологічних заходів, які є умовою приєднання Об'єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO, - E, до складу якої увійшла UCTE, за попередніми оцінками, буде потрібно близько 8,655 млрд. грн.

Про це сказано в проекті державної цільової програми інтеграції ОЕС України в об'єднання енергосистем європейських держав, розробленої Мінпаливенерго, текст якої має УНІАН.

Згідно з документом, на модернізацію і реконструкцію генеруючих потужностей для приведення їх до стандартів ENTSO - E буде потрібно 2,564 млрд. грн. На розвиток інфраструктури і поліпшення надійності роботи мережевого господарства ОЕС потрібно 6,086 млрд. грн. На розробку і гармонізацію нормативних актів і технічних вимог буде потрібно 4,8 млн. грн.

Джерела фінансування програми, розрахованої на 2010-2015 роки, - Державний бюджет - в об'ємі 930 млн. грн. (10,8% від загальної суми), а також інвестиції в об'ємі 7,725 млрд. грн. (89,2%).

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об'єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України і Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива і енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE -Україна) для координації інтеграції об'єднаних енергосистем України в транс'європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи для координації інтеграції України і Молдови в транс'європейські електричні мережі (Украина- UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року в ході переговорів представників Міністерства палива і енергетики України і Міністерства економіки і торгівлі Молдови сторони підтвердили загальну зацікавленість у швидкій реалізації усіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови і України до UCTE.

У липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації - до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO - E із збереженням зобов'язань та раніше досягнутих домовленостей. Український проект входитиме до регіональної групи Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO - E, яка вестиме питання розширення в південно-східній і центральній Європі.