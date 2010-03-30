Нафта подорожчала до 82,24 дол. за барель

Вартість нафти у вівторок в Нью-Йорку трохи коливається і підвищилася до 82,24 долара за барель на тлі очікування даних про запаси нафти і нафтопродуктів у США, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Bloomberg.

На 15.13 мск на електронних торгах в Нью-Йорку нафта з постачанням в травні подорожчала на 7 центів, або на 0,1%, - до 82,24 долара за барель. На 15.23 мск спотова ціна на нафту марки Brent з травневим постачанням в Лондоні знизилася на 34 центи, або на 0,4%, - до 80,26 долара за барель. Аналітики, котрих опитував Bloomberg, чекають, що запаси нафти за минулий тиждень збільшилися на 2,5 мільйона барелів, а запаси бензину і дистилятів - зменшилися на 2,0 мільйона барелів і 1,25 мільйона барелів відповідно.

За підсумками понеділка на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 82,17 долара за барель, підвищившись на 1,88 долара на тлі позитивних даних про стан економіки США – найбільшого користувача енергоресурсів.