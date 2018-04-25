МВФ та Росія: хто та як пропонує «оздоровити» Нафтогаз...

Нова влада, забувши про критику попередників з приводу "прогинів" перед МВФ, зараз йде уторованою стежиною. І це абсолютно логічно, оскільки боргів Україна заробила максимально багато. Сукупно внутрішній і зовнішній борг України ряд експертів оцінюють в понад 100 млрд. доларів. А за офіційними даними, державний і гарантований державою борг тільки з початку року виріс майже на один відсоток. Цифра ніби невелика, але якщо врахувати що в цілому борг складає майже 38 млрд. дол., то на цьому фоні вона стає значною. Не останню роль в цьому зіграв і Нафтогаз. З оплатою російського газу не раз виручали чергова емісія або викуп ОВДП, а також золотовалютні запаси. А тут ще проблема різниці в ціні купівлі і продажу газу на внутрішньому ринку. З цієї причини в 2009 році на НАК прийшлося близько 25% загального об'єму відшкодування ПДВ.

***На початку березня міжнародне рейтингове агентство Moody's відкликало рейтинги НАК "Нафтогаз України", зокрема, корпоративний рейтинг НАК "Нафтогаз України" "Caa2" і рейтинг вірогідності дефолту "Ca/LD". За класифікацією Moody's, боргові зобов'язання з рейтингом категорії "С" означають високу вірогідність дефолту позичальника.

У 2009 році НАК "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком - до 2,3 млрд. грн. Дохід від реалізації товарів, робіт і послуг НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік склав 87,4 млрд. грн., що на 34% більше доходу від реалізації, отриманого в 2008 році (61,6 млрд. грн.), і в 3,3 раза більше, ніж в 2007 році (26,2 млрд. грн.).

А попереду в України виплати за зобов'язаннями. Та і з бюджетом не усе складається, його дефіцит в 2010-му очікують на рівні 4,5-5% ВВП, без урахування дефіциту НАК. Варто згадати і про соцвиплати, підвищення яких так старанно відстежує влада - обіцянки треба виконувати, щоправда, у цьому випадку, навряд чи варто було обіцяти. І, звичайно, газ. Судячи з натяків місцевої влади, що тарифи на комуналку підвищуватимуться, а левова частка якраз доводиться на тепло, то, схоже, веселкові мрії про зниження цін на блакитне російське паливо давно розвіялися.

Віце-прем'єр Сергій Тігіпко вважає, що для покриття дефіциту бюджету потрібні зовнішні позики. На його думку, "реальні запозичення за адекватною процентною ставкою може надати тільки Міжнародний валютний фонд".

Хто і що пропонує "на благо"…

Таким чином, без МВФ нікуди. Як відомо, дарма ніхто нічого не дає. А значить, умови і ще раз умови. Зараз йдуть переговори з Фондом про надання чергового траншу в 6 млрд. дол. У цьому контексті Нафтогаз виходить на перший план. Міністр палива і енергетики Юрій Бойко сьогодні пропустив заради спілкування з представниками МВФ підписання угоди про співпрацю між Мінпаливенерго та АМК.

За словами першого заступника Ю. Бойка Володимира Макухи, "предмет переговорів полягає в тому, що в умовах реалізації програми МВФ є певні пункти, які стосуються фінансової стабілізації НАК "Нафтогаз України", розміру дефіциту НАК". "Зараз говорити про остаточні параметри досить складно, тому що тривають наші переговори з Російською Федерацією. Залежно від результатів цих переговорів, природно, буде різний результат і щодо дефіциту, і щодо інших параметрах нашої угоди", - пояснив він позицію відомства.

Можна тільки здогадуватися, про що конкретно йде мова на переговорах, але варіанти напрошуються…

Щодо "пропозицій" північної сусідки. Як з'ясувалося, ідея воскресіння газового консорціуму, з якою носиться нова влада, росіян уже мало цікавить, певно, у світлі нових "трубних" проектів в обхід України. Хоча, як нещодавно висловився глава уряду РФ Володимир Путін, подумати Росія може, а раптом згодиться. Далі йде Митний союз, туди нас ніби не дуже і просять, мовляв, і без вас обійдемося, але нещодавня заява Мінекономрозвитку РФ, що Україна як член світової організації Торгівлі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану у разі досягнення домовленості зі своїми партнерами з СОТ, не без натяку..

Наступна ідея - доступ Газпрому на внутрішній ринок газу України. Прагнення абсолютне зрозуміле. Цей "сегмент" української економіки настільки привабливий своїми "сірими" схемами, що заволодіти ним для будь-якого розсудливого завжди буде ідеєю фікс.

Напевно, це далеко не усе, на що нас може спонукати північна сусідка. Можна тільки здогадуватися про блага.

А тепер перейдемо до умов МВФ. Головні з них теж стосуються газу. Як зазначено у поширеному Єврокомісією серед постійних представництв країн-членів ЄС повідомленні, "головним викликом для нового Президента стане пошук рішення структурних і фінансових проблем газового сектора".

Європейська комісія виділила чотири основні напрями . Перший стосується отримання Україною фінансової допомоги МВФ. При цьому нагадують, що влітку 2009 року міжнародне співтовариство сфокусувалося на наданні допомоги Україні для оплати закачування газу в підземні сховища для забезпечення безперебійного транзиту газу в Європу (1,7 млрд. євро від різних міжнародних фінансових інститутів).

"У той же час Україна не здійснила реформи газового сектора, які були обумовлені домовленістю між Комісією, міжнародними фінансовими інститутами і українською владою наприкінці липня", - наголошують у повідомленні.

Другий напрямок стосується безпосередньо реформ у газовому секторі. Єврокомісія зазначає, що у грудні 2009 року міністерська конференція Енергетичної співдружності в цілому схвалила приєднання України. Водноачс саме приєднання відбудеться лише після схвалення Україною нового газового законодавства, яке б відповідало європейському.

Третій напрям стосується вирішення технічних питань. "Комісія сприяла дискусіям з газовою індустрією ЄС про можливе рішення проблемних газових стосунків між Росією і Україною. Єврокомісія зазначає, що жодна з цих пропозицій не отримала достатньої підтримки від усіх сторін переговорів - ЄС, європейської газової промисловості, Росії і "Газпрому", а також України і "Нафтогазу". Разом з тим, Єврокомісія звертає увагу на те, що новий Президент України Віктор Янукович виступає зараз за створення трибічного консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Четвертий напрямок стосується модернізації основної газотранспортної інфраструктури України. У зв'язку з цим Єврокомісія звертає увагу на проведену 23 березня 2009 року в Брюселі інвестиційну конференцію, за підсумками якої Всесвітній банк, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк заявили про готовність надати фінансування "Нафтогазу України" на модернізацію в обмін на реформування газового ринку. Комісія також звертає увагу на те що після конференції був створений технічний координаційний підрозділ для спостереження за імплементацією відповідних проектів.

Усі ці принципи, швидше за все, і будуть основними умовами продовження співпраці з МВФ (практично про це і говорив Фонд раніше). Як бачимо, вони, м'яко кажучи, не зовсім співпадають з "пропозиціями" РФ. Як поведеться нова українська влада, поки незрозуміло. Але вибір їй все одно зробити доведеться. А головне, для нас він не матиме особливого значення. У тому чи іншому випадку українці більше платитимуть за газ, а усі ми прекрасно знаємо, як це блакитне паливо тісно пов'язане з нашим салом, хлібом і ковбасою.

Оксана Павловська (УНІАН)