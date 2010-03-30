На шахті «Красноармійська-Західна №1» вибухнув метан

У Донецькій області на шахті «Красноармійська-Західна № 1» сьогодні о 15.15 стався вибух метану, постраждали двоє гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, всього на аварійній ділянці під землею перебував 21 гірник, всі вони були оперативно евакуйовані і підняті на поверхню. Двоє з цих шахтарів дістали опіки і були доставлені до лікарні.

На шахті працює комісія, видобуток зупинено.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня о 7.55 в 7-й південній лаві шахти «Красноармійська-Західна №1» сталося замйання метану. На момент аварії в шахті перебувало 759 чоловік, із них на аварійній ділянці - 21 людина. Всі люди з шахти були виведені на поверхню. В результаті аварії постраждали троє людей, вони дістали незначні опіки.

Держгірпромнагляд України створив спеціальну комісію з розслідування причин і обставин аварії.