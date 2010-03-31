Азаров: Клюєв очолить робочу групу з розробки угод з РФ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ очолити робочу групу з розробки угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М.АЗАРОВ зробив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Доручаю Андрію Петровичу щодня займатися розробкою угод і цією справою», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, за його словами, визначені також робочі групи з розробки текстів угод за різними напрямами співробітництва з Росією.

«Ми повинні зробити все, щоб прибрати в українсько-російських відносинах все те, що викликає напругу і непорозуміння», - наголосив М.АЗАРОВ.

Говорячи про підсумки свого робочого візиту до Російської Федерації, прем’єр-міністр також повідомив про досягнення домовленостей стосовно започаткування переговорів щодо змін умов контракту на постачання природного газу з Росії до України. За словами М.АЗАРОВА, Росія висунула низку умов щодо виконання Україною двосторонніх домовленостей за різними аспектами економічної співпраці.

«Ці вимоги треба ретельно вивчити та прийняти рішення», - підкреслив глава уряду.