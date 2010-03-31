Уряд призначив Клюєва головою комісії з УРП

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА головою Міжвідомчої комісії з організації укладання та виконання угод про розділ продукції (УРП).

Відповідне розпорядження (№684-р від 29 березня т.г.) опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін звільнив Олександра ТУРЧИНОВА від обов'язків голови Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання УРП.

Довідка УНІАН. Дотепер в Україні було укладено тільки одну Угоду про розділ продукції.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розділ продукції, яку добуватимуть в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала усі права і обов'язки по УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торговельної палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту про УРП.

Нині в Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма триває арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.