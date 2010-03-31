«Київенерго» розгляне питання про залучення кредиту СБ

Акціонери АК "Київенерго" на загальних зборах 14 квітня 2010 року розглянуть питання залучення від Світового банку кредиту у розмірі 220 млн. дол. на реабілітацію і розвиток енергопостачання столиці.

Відповідне питання додатково внесене до порядку денного зборів, йдеться в офіційному повідомленні компанії для преси.

Як наголосив УНІАН фінансовий директор АК "Київенерго" Михайло УТКІН, переговори про залучення цього кредиту компанія веде давно і говорити про його можливі параметри передчасно.

"Безумовно, нас цікавить тривалий кредит і під низькі відсотки. Дешевше за гроші у світі немає, але усе залежатиме від планів Світового банку про виділення засобів на реалізацію інфраструктурних проектів в Україні, підтримка держави в отриманні гарантії, фінансових можливостей "Київенерго" виплачувати кредит, позиції НКРЕ щодо коригування тарифу і багато чого іншого", - сказав він.

За словами М. УТКІНА, кошти кредиту планують направити на реабілітацію електричних мереж і підстанцій Києва, зокрема, на повну реконструкцію п'яти підстанцій і часткову - трьох.

"Без кредиту Світового банку сьогодні розвивати енергетику столиці немає можливостей. Адже навіть в кризові роки місто розвивається активно, і споживання електроенергії в Києві росте, але при цьому тарифи знижують, а інвестиційної складової у них як не було, так і немає", - сказав він.

Водно час фінансовий директор підкреслив, отримання кредиту не пов'язане із заходами щодо розвитку енергоінфраструктури столиці до чемпіонату Евро- 2012.

"Кошти ми можемо отримати не раніше 2011 року, і до чемпіонату освоїти їх не встигнемо", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, АК "Київенерго" у 1998 році вже залучало під держгарантії кредит Світового банку у розмірі 160 млн. дол. під цільову програму розвитку теплових мереж Києва.

Згідно з умовами програми, "Київенерго" купило на отримані кошти необхідне для реконструкції теплових мереж устаткування і матеріали. Зокрема, енергокомпанія придбала магістральні труби, котли для котельних і лічильники теплової енергії. Київська держадміністрація, у свою чергу, зобов'язалася використовувати придбані основні засоби і профінансувати виконання робіт з введення їх в експлуатацію.

Довідка УНІАН. АЕК "Київенерго" (Київ) є провідним виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.

Статутний фонд "Київенерго" складає 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

50%+1 акція "Київенерго" належать НАК "Енергетична компанія України". 12,73% акцій, що належать київській міській громаді, передані до статутного фонду ЗАТ "Компанія "Київенергохолдинг". До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем вказаного пакету був КБ "Хрещатик". З червня 2007 року власником цього пакету виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Окрім того, на січень 2008 року 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).