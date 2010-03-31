"Нафтогаз" сплатив понад 75 млн. дол. відсотків

НАК "Нафтогаз України" здійснила першу виплату купонного платежу на суму понад 75 млн. дол. за єврооблігаціями з погашенням наприкінці вересня 2014 року, випущеним восени 2009 року у рамках реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

За словами співрозмовника агентства, виплата здійснена у встановлений термін і в повному об'ємі.

Як повідомляв УНІАН 5 листопада 2009 року НАК "Нафтогаз України" завершила комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігаційтаі інших зобов'язань на нові єврооблігації на загальну суму 1 млрд. 595,017 млн. дол. з погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних. Купон по них виплачується раз на півроку - 30 березня і 30 вересня.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.