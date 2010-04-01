Ціна на нафту Urals зросла в 1,7 разу

Середня ціна на нафту марки Urals у першому кварталі 2010 року виросла в 1,7 разу порівняно з першим кварталом 2009 року і склала 75,2 дол. за барель, повідомив керівник звідно-аналітичного відділу Мінфіну Росії Олександр САКОВИЧ.

При цьому середня ціна на нафту марки Urals у першому кварталі 2009 року складала 43,5 дол. за барель.

Він також повідомив, що у березні 2010 року середня ціна на нафту була 76,71 дол. за барель проти 45,17 дол. за барель в березні 2009 року, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Зазначимо, українські НПЗ використовують для виробництва нафтопродуктів, в основному, українську легку нафту і російську нафту Urals.