Поставки венесуельської нафти через "Одеса-Броди" в Білорусь вигідні

Поставки нафти із Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи з використанням українського нафтогону "Одеса-Броди" можуть бути вигідним для Білорусі та України.

Таку думку кореспонденту УНІАН в Польщі висловив генеральний директор "Сарматії" Сергій СКРИПКА, котрий водночас назвав складним прогнозування шансів реалізації цього проекту.

Він зауважив, що стимулом для пошуку альтернативних нафтових поставок став політичний конфлікт Білорусі з головним постачальником нафти - Російською Федерацією, котра з 2010 року позбавила білорусів пільгових умов імпорту "чорного золота".

С.СКРИПКА не став прогнозувати, наскільки реальним є бажання білорусів замінити російську нафту поставками з Венесуели, а наскільки це може бути політичною грою для натиску на росіян. "Насправді важко сказати", - відзначив він.

Гендиректор "Сарматії" назвав технічно можливим використання "Одеса-Броди", яким з моменту спорудження планувалося поставляти каспійську нафту в Європу, для прокачки венесуельської нафти на білоруські НПЗ.

Експерт визнав, що купівля Білоруссю венесуельської нафти на ринкових умовах з доставкою таким маршрутом була б економічно невигідна, але зауважив, що, швидше за все, білоруські власті домовилися про пільгові умови.

"Якщо б вона (венесуельська нафта) було б дорожча (за російську), не думаю, щоб вони з цим зв’язувалися", - сказав С.СКРИПКА.

Гендиректор "Сарматії" зауважив, що президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО поставив мету збільшити поставки венесуельської нафти в 2011 році до 10 млн. тонн, що на 1 млн. більше, ніж зараз транспортується "Одеса-Броди" в реверсному режимі.

С.СКРИПКА зауважив, що використання українського нафтогону, котрим з восени 2004 року поставляється російська нафта з Брод в Одесу, для поставок венесуельської нафти, корисно для проекту створення Євразійського нафтотранспортного коридору.

Він нагадав, що нинішня потужність "Одеса-Броди" складає близько 10 млн. тонн, яку завдяки незначним інвестиціям можна збільшити до 14 млн. тонн, й використати вільні обсяги для поставок - як планувалося з самого початку - каспійської нафти.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО і Президент Венесуели Уго ЧАВЕС домовилися про організацію постачання венесуельської нафти до Білорусі. Країна змушена шукати можливості диверсифікації шляхів постачання нафти через збільшення Росією мита при постачанні своєї нафти на білоруські НПЗ.

Передбачається, що Венесуела в травні 2010 року поставить до Білорусі через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тонн, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тонн.

25 березня Надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ заявив, що Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Про можливості транспортування нафти в Білорусь із Венесуели через “Одеса-Броди” також заявляли експерти з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ і Олександр ТОДІЙЧУК.