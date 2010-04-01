Уряд рекомендував НКРЕ зберегти пільги на газ для азотних хімпідприємств

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства промислової політики і рекомендував Національній комісії з регулювання електроенергетики зберегти пільгову ціну на природний газ для 6 хімічних підприємств, які виробляють азотні добрива, на ІІ квартал п.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпромполітики з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду 31 березня.

Як відзначив міністр промислової політики Дмитро КОЛЕСНІКОВ, ухвалення цього рішення викликане складним економічним становищем азотних підприємств, сумарні збитки яких за підсумком 2009 року становили 1 млрд. 923,8 млн. грн.

«У разі збільшення ціни на природний газ з 205 до 318 дол., починаючи з другого кварталу 2010 року, і враховуючи сезонне падіння експортних цін і попиту на азотну продукцію в ІІІ кварталі поточного року, азотні підприємства працюватимуть збитково, що призведе до їх неплатоспроможності і можливої зупинки», - цитує прес-служба міністра.

При цьому, за розрахунками Мінпромполітики, у разі неприйняття даного рішення Кабміном сумарні збитки зазначених хімпідприємств за підсумками поточного року могли б досягти 3,8 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2009 р., виконуючи рекомендацію уряду, НКРЕ ухвалила рішення про зниження рівня граничної ціни на газ для підприємств хімічної промисловості, що використовують газ як сировину, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без ПДВ, цільової надбавки і транспортування). У подальшому дія даної постанови уряду неодноразово подовжувалася.

У лютому п.р. регулятор своєю постановою (№ 108) продовжив дію пільгових граничних цін на газ на березень.

Згідно із затвердженим НКРЕ переліком, газ за пільговою ціною одержують ВАТ «ДніпроАЗОТ», «Рівнеазот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод, ВАТ «Азот» (м. Черкаси), ВАТ «Північнодонецьке об`єднання «Азот».

Хімічні підприємства України в 2009 році скоротили споживання природного газу на 36% - з 7,340 млрд. куб. м у 2008 році до 4,7 млрд. куб. м.