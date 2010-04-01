Moody's підтвердило довгостроковий рейтинг ДТЕК

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило довгостроковий корпоративний рейтинг ДТЕК на рівні "B2", прогноз - "негативний".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті корпоративних комунікацій ДТЕК. Згідно з повідомленням, Moody's також виключив ДТЕК зі списку компаній з можливим наступним пониженням рейтингу Moody's.

У департаменті пояснили, що підтвердження рейтингу агентство пов'язує з успіхом компанії у відновленні діючих короткострокових кредитних ліній, очікуванням позитивних фінансових результатів компанії за 2009 рік, незважаючи на несприятливий макроекономічний розвиток і значне падіння споживання електроенергії в Україні, а також з політичною стабілізацією в Україні після президентських виборів.

За оцінкою Moody's, ДТЕК довів свою здатність успішно поновлювати діючі кредити і залучати нове банківське фінансування навіть в несприятливому середовищі.

Прогноз "негативний" грунтується на низькому макроекономічному прогнозі України і думці про те, що ситуація в українській банківській системі залишається напруженою, що може стримувати ліквідність ДТЕК і можливості компанії у короткостроковому банківському рефінансуванні.

У цьому контексті Moody's зазначає що майбутній розвиток рейтингу ДТЕК залежить від здатності і бажання компанії адаптувати свою бізнес-стратегію і коригувати капітальні інвестиції відповідно до можливостей її грошового потоку.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобування і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року, частка ДТЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.

Блок генерації представлений ТОВ "Східенерго" і асоційованою компанією ВАТ "Дніпроенерго", в якій ДТЕК має 47,5% акцій. За підсумками роботи у 2009 році, частка цих компаній в тепловій генерації України склала: "Східенерго" - 25,3%, "Дніпроенерго" - 20,5%.

ТОВ "Сервіс-Інвест" і ВАТ "ПЕС-Енерговугілля" у складі ДТЕК представляють блок дистрибуції електроенергії, їх частка закупівлі в ДП "Енергоринок" у 2009 році склала 7,7%.