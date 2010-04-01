Головою правління «Дніпроенерго» призначили Сердюкова

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) на загальних зборах 1 квітня вирішили призначити на посаду голови правління товариства Романа СЕРДЮКОВА замість Юрія БОЧКАРЬОВА.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України" Ігор МАЛИЙ.

До призначення на посаду Р. СЕРДЮКОВ був директором Зуївської ТЕС, що входить до складу ТОВ "Східенерго" (ДТЕК).

Ю.БОЧКАРЬОВ був головою правління компанії з листопада 2007 року. Раніше, з лютого 2005 року він був генеральним директором енергогенеруючої компанії.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності усіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.