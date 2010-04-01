Представники НАК “ЕКУ” втратили домінування

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя) на зборах 1 квітня прийняли рішення про оновлення Наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, акціонери, зокрема, вирішили відкликати з органу управління представників НАК "Енергетична компанія України" - екс-президента НАК Володимира ЗІНЕВИЧА, віце-президента Олександра ЩЕРБАТЮКА, начальника відділу договірної роботи Вадима СОЛОМЧЕНКА.

Замість них до складу Награди "Дніпроенерго" введені президент НАК "ЕКУ" Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ, віце-президент Олександр ПОЗДНЯКОВ, а також екс-голова правління "Дніпроенерго" Юрій БОЧКАРЬОВ.

Членами Награди переобрані як юридичні особи НАК "Енергетична компанія", ТОВ "Донбасівська паливно-енергетична компанія", Dtek Holdings Ltd, а також Олексій ЗАХАРЧУК (також є членом Наград ВАТ "Донецькобленерго" і ВАТ "ПЕС-Енерговугілля").

Таким чином, мажоритарний акціонер "Дніпроенерго" НАК "ЕКУ" скоротив свою присутність в Награді товариства з 4 до 3 представників. Всього в НР компанії 7 членів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя) - провідна енергогенеруюча компанія України. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 року.

Статутний фонд "Дніпроенерго" складає 149 млн. 185,8 тис. грн.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт, що складає 29% встановленої потужності усіх ТЕС України. Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.

У 2009 році "Дніпроенерго" збільшило чистий збиток в 14,5 раза - до 236,049 млн. грн. порівняно з 2008 роком.