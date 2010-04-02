Україна пропонує РФ розглянути можливість модернізації ГТС

Україна пропонує Росії обговорити можливість модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з першим заступником глави уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ 1 квітня в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми готові порушити питання модернізації газотранспортної системи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що пропускна спроможність ГТС на вході становить 288 млрд. куб. м, а на виході -178 млрд. куб. м в рік.

За словами М.АЗАРОВА, після модернізації ГТС її пропускна спроможність значно підвищиться.

Крім того, прем`єр-міністр зазначив, що на модернізацію української ГТС необхідно набагато менше ресурсів, ніж на будівництво Росією «Північного потоку» і «Південного потоку».

М.АЗАРОВ повідомив, що Україна також пропонувала розглянути питання модернізації ГТС і країнам ЄС.

«Ми пропонуємо Росії, Європейському Союзу розглянути таку можливість. Наша позиція в тому, щоб після модернізації українська система стала найдешевшим, найефективнішим, найнадійнішим шляхом транспортування газу до споживачів в Європі», - наголосив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, в жовтні 2009 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку і модернізації ГТС України на період 2009-2015 роки. У концепції викладені напрями інвестиційної діяльності. Перш за все, робиться акцент на модернізацію лінійної системи ГТС, модернізацію компресорних і розподільних станцій. Для виконання планів, викладених у концепції, необхідно 2,57 млрд. дол.