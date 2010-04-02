Мінекономіки пропонує підвищити ціни на газ для населення і ТКЕ

Міністерство економіки України пропонує Кабінету міністрів скасувати постанову уряду про збереження цін на газ для всіх категорій споживачів у 2010 р. на рівні 2009 р. і рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики підвищити тарифи для населення, підприємств теплокоммунэнерго, бюджетних установ і промспоживачів.

Про це говориться в офіційному листі міністерства на адресу Кабміну від 22 березня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, постановою №203 від 1 березня ц.р. уряд Юлії ТИМОШЕНКО зберіг граничний рівень цін на газ для всіх категорій споживачів на 2010 р. на рівні 2009 р.

Згідно з офіційним листом, Мінекономіки вважає, що подальша адміністративна заборона цін на газ для всіх груп споживачів призводить до збільшення витрат Держбюджету з виплат компенсації НАК «Нафтогаз України» за різницею в тарифах, а також до недоотримання держхолдингом виручки, яка має прямувати на нарощування власного видобутку газу. Крім того, відзначають в міністерстві, дія цієї постанови може викликати дефіцит коштів «Нафтогазу України» для розрахунків за імпортний газ і визнання НАК банкротом.

У зв`язку з цим Мінекономіки зазначає, що позиція міністерства відповідає позиції НКРЕ, яка пропонує підвищити з 1 травня ціни на газ для населення на 20%. При цьому рівень середньої ціни газу, що відпускається населенню, зросте на 15% - до 715,9 грн. за тис. куб. м.

Крім того, НКРЕ пропонує з 1 травня також на 20% підвищити ціни на газ, що відпускається підприємствам теплової комунальної енергетики, - з 872,78 грн до 1047,34 грн. При цьому прогнозний рівень компенсації, яку при новому тарифі доведеться виплатити НАК «Нафтогаз України», становитиме 6,086 млрд. грн.

Водночас Мінекономіки вважає недоцільною відміну пільгових цін на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості, що може призвести до зниження їх конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що КМУ працює над тим, щоб в поточному році не підвищувати ціну на газ для населення.

«Ми зараз ведемо переговори з Російською Федерацією. І я сподіваюся, що у нас все ж таки будуть відпрацьовані прийнятні контракти для того, щоб ми не підвищували ціни на газ», – сказав А.КЛЮЄВ.

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення переглядалися НКРЕ в 2008 році. Тоді ціни, що набули чинності з 1 грудня 2008 року, було збільшено в середньому на 35%.

Ціна на газ для ТКЕ не переглядалася з грудня 2008 року і зафіксована на рівні 872,78 грн (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

У рамках меморандуму уряду Ю.ТИМОШЕНКО і підприємств ГМК і хімпрому для 111 підприємств цих галузей граничний рівень ціни на газ було встановлено на рівні 1899,25 грн. за тис. кубометрів. Окремий пільговий тариф на природний газ було встановлено для 6 підприємств, які виробляють азотні добрива - до 1584,4 грн. за тис. куб. м. з 1 квітня НКРЕ збільшило ціну газу для цієї категорії споживачів на ІІ квартал 2010 року на 3,7% - до 1633,3 грн. за тис. куб. м, мотивуючи це курсовими коливаннями національної валюти відносно долара.

У грудні 2009 року НКРЕ також зберегла рівень граничної ціни на газ, що відпускається бюджетним організаціям та іншим промисловим споживачам, на рівні 2020,25 грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду.