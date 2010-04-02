Мінекономіки пропонує збільшити на 80% вартість вугілля

Міністерство економіки України пропонує з квітня підвищити ціну вугілля, що відпускається державними вуглевидобувними підприємствами на умовах EXW -шахта, для коксового вугілля у 2,1 разу - до 950 грн. за тону (без ПДВ), для енергетичного - на 58% - до 695,71 грн. за тону.

Про це сказано в офіційному листі міністерства на адресу Кабінету міністрів від 22 березня, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Таким чином, в середньому вартість товарної продукції, що відпускається держшахтами пропонують збільшити на 79% - до 695,71 грн. за тону (без ПДВ).

Мінекономіки зазначає, що, за даними Мінвуглепрому, у 2009 році середня ціна на коксове вугілля, яке відпускають з держшахт, складала 451,32 грн. за тону (без ПДВ), на енергетичне - 440,13 грн. за тону.

При цьому собівартість видобутку вугілля на держшахтах в 2009 році складала для коксового вугілля - 997,23 грн. за тону, для енергетичного - 667,92 грн. за тону.

Як вважають в Мінекономіки, збільшення відпускних цін до запропонованих параметрів створить умови для бездотаційної роботи державних шахт і понизить навантаження на Держбюджет у рамках програми підтримки вугільного сектора за програмою компенсації різниці собівартості.

Нагадаємо, що базова закупівельна ціна енергетичного вугілля, що відпускається державним оператором, "Вугілля України" тепловим електростанціям НАК "Енергетична компанія України" не переглядалася з вересня 2008 року і була зафіксована на рівні 527,76 грн. за тону (без ПДВ). У січні 2010 року Мінпаливенерго та Мінвуглепром домовилися про збільшення базової вартості вугілля, що відвантажується НАК "ЕКУ", на 10% - до 580,53 грн. за тону (без ПДВ) з 1 січня. Проте, фактично, ця домовленість не набула чинності і вугілля в першому кварталі цього року відвантажувалося за старою ціною.

У 2009 році на ТЕС НАК "ЕКУ" було поставлено 21,4 млн. тон вугілля, зокрема від ДП "Вугілля України" - 17,6 млн. тон.

Підприємства Мінвуглепрому минулого року добули 38,441 млн. тон рядового вугілля, що на 15,3%, або 6,945 млн. тон, менше, ніж за 2008 рік, зокрема, коксу - 9,133 млн. тон, енергетичного - 29,306 млн. тон.