Російський газ подорожчає до 330 доларів?
10:20, 06 квітня 2010Енергетика
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Повідомляє джерело в уряді
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Інтерфакс-Україна, який посилається на джерело в уряді.
Як повідомлялося, в першому кварталі 2010 року ціна імпортованого російського газу зросла до 305,68 долара за тисячу кубометрів у порівнянні з 208,12 долара за тисячу кубометрів у четвертому і 198,34 долара за тисячу кубометрів у третьому кварталі 2009 року.
Раніше віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що Кабінет міністрів планує закласти в державний бюджет на 2010 рік середню ціну на імпортний газ на рівні 334 доларів за тисячу кубометрів.
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