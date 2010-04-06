Російський газ подорожчає до 330 доларів?

Ціна імпортного газу для України на другий квартал 2010 року складе близько 330 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Інтерфакс-Україна, який посилається на джерело в уряді.

Як повідомлялося, в першому кварталі 2010 року ціна імпортованого російського газу зросла до 305,68 долара за тисячу кубометрів у порівнянні з 208,12 долара за тисячу кубометрів у четвертому і 198,34 долара за тисячу кубометрів у третьому кварталі 2009 року.

Раніше віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що Кабінет міністрів планує закласти в державний бюджет на 2010 рік середню ціну на імпортний газ на рівні 334 доларів за тисячу кубометрів.