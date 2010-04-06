Україна підготує для РФ пропозиції щодо зниження цін на газ
Про таке домовилися президенти двох країн
Україна найближчими днями підготує пропозиції для Росії щодо можливостей зниження ціни на російський газ.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це домовилися глави двох держав Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі 5 квітня в Москві.
Сьогодні Президент України дав завдання прем'єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ разом з керівниками паливно-енергетичного комплексу підготувати такі пропозиції для Росії, йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі глави держави наголошують, що В. ЯНУКОВИЧ має намір обговорити газові питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ під час візиту в Казахстан, який заплановано на 7 квітня.
"Ми шукатимемо союзників, і виходитимемо на наших російських партнерів з конкретними пропозиціями", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.