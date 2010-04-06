Україна підготує для РФ пропозиції щодо зниження цін на газ

Україна найближчими днями підготує пропозиції для Росії щодо можливостей зниження ціни на російський газ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це домовилися глави двох держав Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі 5 квітня в Москві.

Сьогодні Президент України дав завдання прем'єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ разом з керівниками паливно-енергетичного комплексу підготувати такі пропозиції для Росії, йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі глави держави наголошують, що В. ЯНУКОВИЧ має намір обговорити газові питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ під час візиту в Казахстан, який заплановано на 7 квітня.

"Ми шукатимемо союзників, і виходитимемо на наших російських партнерів з конкретними пропозиціями", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.