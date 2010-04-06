Україна втрачає можливість зменшити «газову» залежність від Росії

Україна, погоджуючись на участь Росії в модернізації національної газотранспортної системи, втрачає можливість зменшити "газову" залежність від РФ, що з'явилася завдяки підписанню з ЄС навесні минулого року декларації про модернізацію української ГТС.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Видання назвало анонсовані українським прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВОМ переговори про участь росіян в модернізації ГТС "радикальним поворотом в політиці Києва", нагадавши, що реалізація Брюсельської декларації сприяла б реальній інтеграції України з ЄС.

"Фактично, ця домовленість була першим кроком для об'єднання українських і європейських енергетичних мереж і інтеграції України з ЄС", - зазначають у публікації.

Видання наголошує, що зміна схеми постачань була б вигідна як Євросоюзу, який отримує близько 80% імпортного газу через українську ГТС, так і самій Україні.

"Київ міг би захищатися від претензій "Газпрому", які не відповідають європейському законодавству, яке, серед іншого, передбачає прозоре встановлення транзитних ставок. Після модернізації ГТС Київ міг би зменшити імпорт газу з РФ, оскільки не потрібно було б стільки технічного газу для підтримання тиску в трубі. "Газпром" також не міг би звинувачувати українців у крадіжках газу", - написала газета.

Gazeta Wyborcza зазначає, що росіяни дуже гостро критикували підписану Україною декларацію, домагаючись своєї участі в ухваленні рішень щодо модернізації української ГТС.

"Цього якраз хотіла Москва", - йдеться у публікації.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що з питання модернізації української газотранспортної системи (ГТС) Україна вестиме переговори як з Росією, так і з Європейським Союзом.

"Зараз, природно, ми передбачаємо підхід до модернізації трибічний. Це участь Росії, участь Європейського Союзу і, найголовніше, - участь української сторони. Природно, ми консультуватимемося з представниками Європейської комісії", - заявив М. АЗАРОВ, відповідаючи на питання, наскільки актуальна декларація про модернізацію ГТС, підписана в Брюселі в березні минулого року.

Разом з цим, прем'єр-міністр підкреслив, що з моменту підписання ця декларація практично не виконувалася. "Вона не виконувалася. Не виконувалася, передусім, українською стороною, відповідно, і Європейський Союз, підписавши цю декларацію, ніяких реальних кроків не робив для її виконання. Тому ми, знаходячись в опозиції, критикували таку позицію української влади", - сказав М.АЗАРОВ.