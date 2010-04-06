Мінвуглепром планує залучити у цьому році 5 млрд. грн.

Міністерство вугільної промисловості України розраховує залучити на капітальне будівництво і технічне переоснащення державних вуглевидобувних підприємств у 2010 році 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО, виступаючи на пленумі ЦК профспілки працівників вугільної промисловості.

За його словами, у проекті Держбюджету- 2010 на ці потреби передбачено 1,3 млрд. грн. Інші кошти планують притягнути як інвестиції, за рахунок оптимізації витрат державного вугільного сектора, а також кредитів, які залучатимуть під державні гарантії. При цьому міністр наголосив, що Мінфін вже заздалегідь погоджував закладання до бюджету коштів для надання державних гарантій під майбутні кредити.

Окрім того, Ю. ЯЩЕНКО повідомив, що заздалегідь в проект бюджету 2010 року закладено державної підтримки за собівартістю вугільної промисловості на 6,2 млрд. грн.

Міністр наголосив, що залучення цих коштів в розвиток галузі дозволить переламати ситуацію зі скороченням вуглевидобування і стабілізувати державний вуглевидобувний сектор. Зокрема, повідомив Ю. ЯЩЕНКО, міністерство прогнозує, що у 2010 році державні вуглевидобувні підприємства збільшать видобуток рядового вугілля на 1,8%, або на 0,7 млн. тон, до 39,1 млн. тон.

Ю. ЯЩЕНКО також додав, що нині міністерство приступило до формування довгострокового стратегічного плану розвитку державного вугільного сектора, основним завданням якого є досягнення до 2012 року докризових об'ємів вуглевидобування (2007 року).

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році вуглевидобувні підприємства України понизили видобуток вугілля на 6%, або 4,82 млн. тон, порівняно з 2006 роком - до 75,437 млн. тон.

Видобуток коксового вугілля у 2007 році скоротився на 5,8%, або 1,749 млн. тон, - до 28,396 млн. тонн, енергетичного, - на 6,1%, або 3,071 млн. тон, - до 47,041 млн. тон.

У 2008 році вуглевидобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля на 2,8%, або 2,116 млн. тон порівняно з 2007 роком - до 77,654 млн. тон.

Підприємства Мінвуглепрому у 2009 році добули 38,441 млн. тон рядового вугілля, що на 15,3%, або 6,945 млн. тон, менше, ніж за 2008 рік, у тому числі, коксового - 9,133 млн. тон, енергетичного - 29,306 млн. тон.