Мінвуглепром має намір створити єдине постачальне підприємство

Міністерство вугільної промисловості України має намір створити державне підприємство "Укрвуглепостач", яке виступатиме єдиним оператором закупівель устаткування і матеріалів для державних вуглевидобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО, виступаючи на пленумі ЦК профспілки працівників вугільної промисловості.

За його словами, створення такого підприємства дозволить знизити витрати держшахт під час закупівлі витратних матеріалів.

"Ми можемо отримати фінансовий виграш від оптових замовлень - метал, устаткування, вибухівка, ліс і так далі", - сказав міністр, зазначивши при цьому, що нині, через присутність у цьому сегменті великої кількості компаній-посередників, державний вуглевидобувний сектор невиправдано наростив витрати на придбання витратних матеріалів.