Україна зацікавлена у створенні ЗВТ з Канадою

Україна зацікавлена у створені зони вільної торгівлі з Канадою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки, про це заявив міністр економіки України Василь ЦУШКО під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Дж. Даніелем КАРОНОМ.

Учасники зустрічі обговорили питання подальшої розбудови двостороннього українсько-канадського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Пріоритетними секторами двосторонньої співпраці визначено аерокосмічну галузь, енергетику, сільське господарство й фармацевтичний сектор, транспорт та інші.

Крім того, міністр економіки України висловив вдячність уряду Канади за надання Україні впродовж 19 років технічної допомоги у рамках програм Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA), які спрямовуються на підтримку демократичних процесів і ринкової економіки в нашій країні, вирішення соціальних й екологічних проблем, реформування у сфері державного управління, розвиток малого та середнього бізнесу.

У свою чергу Д.КАРОН висловив сподівання на активізацію подальшої українсько-канадської співпраці.

*** Станом на 1 січня 2010 Канада інвестувала в українську економіку 109,6 млн. дол.