Нова ціна на російський газ буде відома через тиждень

Уряд України очікує, що нова ціна на російський газ буде відома максимум через 10 днів.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі "5 каналу".

Зокрема, відповідаючи на запитання, яка ціна на газ в 2010 році була закладена при підготовці держбюджету, А.КЛЮЄВ сказав: "Дайте нам ще тиждень попрацювати, можливо, днів десять, і я тоді зможу відповісти вам на це запитання".

Як повідомляв УНІАН, уряд розробляв проект держбюджету на поточний рік виходячи з ціни на газ в 334 долари за 1 тис. кубометрів.

На даний час Україна і Росія ведуть переговори про можливість перегляду газових контрактів від 19 січня 2009 року з метою зниження ціни на газ.