Україна запропонує Росії співпрацю в атомній енергетиці

Україна запропонує Росії активізувати співпрацю у сфері атомної енергетики, збільшення постачання російської нафти і електроенергії в Європу через українську територію в обмін на зниження цін на газ.

Про це пише газета "Сьогодні" (№75 від 7 квітня) з посиланням на свої джерела в Кабінеті міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем'єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ разом з керівниками паливно-енергетичного комплексу підготувати пропозиції російській стороні щодо зниження ціни на газ. Про можливість розглянути такі пропозиції глави двох держав В. ЯНУКОВИЧ і Д. МЕДВЕДЄВ домовилися під час зустрічі в Москві 5 квітня.

Зокрема, за інформацією "Сьогодні", йдеться про спільне будівництво в Україні двох нових ядерних реакторів типу ВВЕР російського виробництва і про відмову України від співпраці в атомній енергетиці з американською фірмою "Вестингауз", яке розвивав попередній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Росія готова виділити Україні кредит у 3 млрд. доларів на спорудження двох енергоблоків - по одному на Рівненській та Хмельницькій АЕС, повідомляє видання.

Також, пише газета, будуть збільшені постачання російської нафти в Європу, у тому числі через нафтопровід Одеса - Броди (у реверсном режимі, як зараз), і російській електроенергії через Україну в Європу.

"На цих умовах газ можуть поставляти нам дешевше, але точна ціна доки невідома. Від консорціуму з експлуатації нашої газової труби не відмовилися, але це питання вже не головне - його відклали на потім", - констатує газета "Сьогодні".