Нафта ОПЕК подорожчала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 6 квітня, підвищилася на 1,28 долара - до 82,59 долара за барель з 81,31 долара за барель в попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації, інформує РІА «Новини».

У березні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, в січні - 76,01 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2009 року середня ціна склала 45,78 долара, у квітні - 50,20 долара, у травні - 56,98 долара, у червні - 68,36 долара, у липні - 64,59 долара, у серпні - 71,35 долара, у вересні - 67,17 долара, у жовтні - 72,67 долара, у листопаді - 76,29 долара, у грудні - 74,01 долара.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, які добувауть країни картеля, : Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЭ) і BCF 17 (Венесуела).