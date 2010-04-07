РФ і Україна визначать ціну на газ на рівні компаній

Переговори з Україною щодо ціни на газ вестимуться на корпоративному рівні. Про це журналістам повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в Братиславі, передає РІА "Новости".

"У "Газпрому" вже існують контракти, вони починають обговорювати, і це найголовніше - корпоративна складова. Чим менше політики, тим краще", - сказав С.ШМАТКО.

Він повідомив, що незабаром відбудеться російсько-українська зустріч з енергетики.

"Ми найближчим часом проведемо підкомісію з енергетики", - повідомив він.

Водночас міністр зазначив, що засідання цієї підкомісії та переговори з українською стороною щодо ціни на газ не пов`язані й відбуваються незалежно.

Довідка УНІАН. Контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" на постачання палива було підписано 19 січня 2009 року. Минулого року для України була зроблена знижка в 20% від європейської ціни на газ, у 2010 році сторони перейшли до ринкової вартості. Залежно від ціни на нафту, вартість "блакитного палива" варіюється - в першому кварталі цього року вона становить 305 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі має підвищитися до 320 доларів.