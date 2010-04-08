Ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у середу знизилися на тлі зміцнення курсу долара, а також після публікації даних управління за енергетичною інформацією міністерства енергетики США про те, що запаси нафти в країні за минулий тиждень збільшилися, повідомляє РІА Новини.

Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,56 долара - до 85,59 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,96 долара - до 85,88 долара за баррель.