Нафта ОПЕК подешевшала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у середу, 7 квітня, знизилася на 0,18 долара - до 82,41 долара за барель з 82,59 долара за барель у попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації, повідомляє РІА «Новини».

У березні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, у січні - 76,01 долара за барель.

Рекорд ціни "кошику" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за баррель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижче - 61,06 долара за баррель.

У березні 2009 року середня ціна склала 45,78 долара, у квітні - 50,20 долара, у травні - 56,98 долара, у червні - 68,36 долара, у липні - 64,59 долара, у серпні - 71,35 долара, у вересні - 67,17 долара, у жовтні - 72,67 долара, у листопаді - 76,29 долара, у грудні - 74,01 долара.

У березні 2008 року "кошик" розширили до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціну "кошика" ОПЕК визначають як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що добувають країни картеля: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).