RosUkrEnergo сконцентрувала 14,5% акцій «Запорожгазу»

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) сконцентрувала у власності 14,5% акцій ВАТ «Запорожгаз» (м. Запоріжжя).

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що відповідне повідомлення від реєстратора «Запорожгаз» одержав 6 квітня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Запорожгаз» збільшив чистий збиток в 4,5 раза, в порівнянні з 2008 роком, - до 107,344 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ з газопостачання і газифікації «Запорожгаз» (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Запорізькій області.

50% акцій ВАТ «Запорожгаз» належить НАК «Нафтогаз України», 24,7594% - ЗАТ «Газтек» (м. Київ), 14,5% - RosUkrEnergo AG (Швейцарія).