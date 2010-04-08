Угоду з добудови 3 і 4 енергоблоків ХАЕС можуть підписати у травні

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ прогнозує підписання рамкової міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією щодо спільної добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві у четвер.

За його словами, НАЕК «Енергоатом» і Мінпаливенерго наприкінці 2009 року направили російській стороні, у тому числі і потенційному партнеру з добудови станції - ЗАТ «Атомбудекспорт», проект міжурядової угоди. Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що російська сторона вже висловила свої зауваження щодо проекту, які не мають принципового значення.

Зокрема, у російської сторони не викликає заперечень пункт про обов`язкове розміщення до 60% замовлень при будівництві блоків на підприємствах України.

«Рамковий документ у цілому узгоджено і його може бути підписано під час весняних зустрічей на високому міждержавному рівні», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

При цьому президент НАЕК відзначив, що частка можливого кредитування російською стороною будівництва блоків є предметом подальших переговорів і буде зафіксована вже безпосередньо у кредитній угоді.

Крім того, Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ не виключив, що під час міждержавних зустрічей на вищому рівні може бути підписано довгостроковий контракт на поставку палива для українських АЕС після 2010 року.

«Може бути (договір) підписаний», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго ухвалило рішення міжвідомчої комісії щодо визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаківської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову № 118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначено тип реакторної установки і замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощено процедуру закупівлі основного обладнання і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.