Нафта подешевшала

Вартість нафти у четвер в Нью-Йорку знизилася до 85,2 долара за баррель внаслідок зростання запасів нафти у США, зміцнення долара проти євро і негативних даних американської економічної статистики, повідомляє РІА Новини.

На 18.28 мск на електронних торгах в Нью-Йорку нафта з постачанням у травні подешевшала на 68 центів, або на 0,8%, - до 85,2 долара за баррель. На 18.38 мск спотова ціна на нафту марки Brent з травневим постачанням у Лондоні знизилася на 61 цент, або на 0,7%, - до 84,35 долара за баррель.

На 18.44 мск четверга долар подорожчав до євро до 1,3341 долара за євро проти 1,3354 долара за євро вдень раніше на тлі боргової кризи в Греції. Крім того, Міненерго США у середу опублікувало дані про зростання запасів нафти в країні на 2 мільйони баррелів, що може свідчити про зниження зростання попиту на паливо в США.

Також на ціни на нафту впливають негативні дані від Мінтруда США. Число первинних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що завершився 3 квітня, несподівано збільшилося на 18 тисяч - до 460 тисяч.

За підсумками торгів на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 85,88 долара за баррель, знизившись на 0,96 долара на тлі зміцнення курсу долара, а також після публікації даних управління за енергетичною інформацією міністерства енергетики США про те, що запаси нафти в країні за минулий тиждень збільшилися.