Березневий газ обходився Україні в 305 доларів за тисячу "кубів"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перерахувала ВАТ "Газпром" близько 576,8 млн. доларів за імпортований у березні 2010 року природний газ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру української компанії.

За розголошеними даними, ціна імпортованого у березні 2010 року газу склала майже 305 дол. за тисячу куб. м.

Повідомляється, що відповідно до умов контракту, платіж було здійснено 6 квітня 2010 року.

"Нафтогаз України" щомісяця своєчасно та в повному обсязі розраховується з "Газпромом" за поставки природного газу, підтверджуючи свою репутацію надійного та передбачуваного партнера", - зазначає прес-служба.

Як повідомлялося, 8 квітня 2010 року "Газпром" і "Нафтогаз України" домовилися про збільшення закупівель Україною російського природного газу