«Нафтогаз» заплатив "Газпрому" 576,8 млн. дол.

НАК "Нафтогаз України" заплатила ВАТ "Газпром" за отриманий в березні поточного року природний газ 576,8 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначають, що платіж здійснили 6 квітня.

Також компанія нагадує, що ціна імпортованого в березні природного газу склала майже 305 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що йде за постачанням. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з "Газпромом" за поставлений газ.