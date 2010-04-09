Ціни на бензин у Великобританії досягли рекордного рівня

Ціни на бензин у Великобританії напередодні досягли рекордного рівня. Як повідомив офіційний представник всебританской організації автомобілістів RAC, вартість літра бензину на автозаправках досягла 1,2 фунта стерлінгів /понад 1,8 дол/, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Таким чином, побито колишній рекорд, встановлений у липні 2008 р., коли вартість літра цього пального досягла 1,19 пенса. "Для автомобілістів наступив чорний день", - йдеться у заяві RAC.

Однією з головних причин рекордного зростання цін на бензин фахівці називають нещодавнє підвищення податкової складової його вартості на 1 пенс за літр, передає ІТАР-ТАСС.