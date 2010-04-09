Україна продовжує курс на диверсифікацію поставок ядерного палива

Знаковою подією, котра підтверджує те, що Україна продовжує курс на диверсифікацію постачань ядерного палива, експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСКИЙ назвав дослідне завантаження 42 тепловиділяючих складок (ТВС) Westinghouse в третій енергоблок Південно-української АЕС.

"Очевидно - це успішний практичний результат української політики диверсифікації постачань енергоресурсів, яку послідовно здійснював Президент України Віктор ЮЩЕНКО", - відмітив експерт в коментарі УНІАН.

Наступним кроком, переконаний Б. СОКОЛОВСКИЙ, стане ліцензування палива і його промислова експлуатація на, щонайменше, 3-х з 15-ти блоках з 2011 до 2015 року, відповідно до контракту з компанією, підписаного 30 березня 2008 року у рамках візиту до України Президента США Джорджа БУША.

"Активна фаза проекту з компанією Westinghouse почалася у 2000 році за ініціативою В. ЮЩЕНКА, яку підтримав тодішній глава держави Леонід КУЧМА. Значні зусилля для здійснення проекту доклали українські ядерники, у першу чергу, керівництво НАЕК "Енергоатом", - нагадав Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Він також наголосив, що ядерне паливо компанії Westinghouse для реакторів ВВЕР- 1000, за оцінками багатьох вітчизняних і зарубіжних фахівців, більш абсолютне, ніж аналог радянського, який досі монопольно використовується на українських реакторах.

"Присутність цього палива сприятиме демонополізації українського ядерно-енергетичного сектора і впровадженню ринкових конкурентних умов, і, отже, підвищенню технологічного рівня, технологічної дисципліни, гарантій безпеки і якості постачань. Це створить також додаткову мотивацію для вдосконалення і розвитку наших основних постачальників ядерних матеріалів, послуг і технологій: і російських, і західних. Хочеться вірити, що нинішня влада сприятиме розвитку цього проекту, і успішно користуватиметься новим інструментом у відстоюванні державних інтересів України", - сказав Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Експерт також підкреслив, що символічним є те, що коли почалася кампанія дослідно-промислового "спалювання" в одній активній зоні українського реактора одночасно і російського, і американського уранового палива, Росія і США підписали стратегічно важливу угоду про спільні дії зі скорочення ядерних арсеналів.

Як повідомляв УНІАН, президент НАЕК "Енергоатом" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ 8 квітня заявив, що "Енергоатом" упевнена в успішному проходженні процедури ліцензування палива виробництва Westinghouse і початку роботи комерційного контракту з американською компанією з 2011 року. Зокрема, він сказав: "Я упевнений, що до початку постачань палива на комерційній основі в об'ємі щорічних перевантажень, ми пройдемо усі ліцензійні процедури. Можливо, це будуть документи на промислову експлуатацію, можливо це буде розширена дослідно-промислова експлуатація, але це не заважає роботі у рамках наших контрактів".