Медведєв: Попит на газ у Європі зростатиме

Попит на газ в Європі зростатиме, а газопровід "Північний потік" дозволить збільшити постачання газу в країни ЄС, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Про це заявив президент РФ Дмитро Медведєв на церемонії початку будівництва трубопроводу.

"Не дивлячись на те, що йде активний пошук альтернативних джерел енергії, попит на "блакитне паливо" - і ми усі в цьому упевнені - в Європі продовжуватиме рости", - заявив він.

Президент РФ нагадав що сьогодні Росія поставляє в Європу близько 140 млрд кубічних метрів газу на рік. ""Північний потік" дозволить щорічно транспортувати в Німеччину, Великобританію, Францію, Нідерланди, Данію, Чехію, Бельгію додатково близько 55 млрд кубометрів російського палива", - сказав він.

"Північний потік" - це приклад дуже ефективної багатосторонньої співпраці в енергетиці", - переконаний президент. "Він відкриває можливості для розвитку транснаціональної енергетичної інфраструктури, для спільної розробки газових родовищ, а значить, він здатний дозволити завантажити виробничі потужності, а найголовніше створити нові робочі місця і в Російській Федерації, і в країнах Євросоюзу, у країнах Європи", - вважає Д.Медведєв.