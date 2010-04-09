«Нафтогаз» і «Газпром» не мають взаємних претензій

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за наслідками переговорів, які відбулися 8 квітня в Москві, підтвердили відсутність взаємних претензій щодо виконання угод купівлі-продажу і транзиту природного газу в першому кварталі 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу».

У повідомленні наголошується, що під час переговорів сторони погоджували технічні питання взаємодії компаній в першому кварталі 2010 року, зокрема, підписали акти щодо транзиту природного газу територією України і обговорили низку питань щодо виконання довгострокових контрактів купівлі-продажу і транзиту природного газу в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц.р. у Москві у ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна російського газу для України залежатиме також від обсягів його закупівлі.

8 квітня ц.р. НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про збільшення обсягу закупівлі газу Україною в поточному році з 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року, відповідно до яких, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м.