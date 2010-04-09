Україна в січні-березні скоротила видобуток газу на 9,1%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-березні ц.р. скоротили видобуток газу на 9,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 5 млрд. 83,2 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні в січні-березні ц.р. скоротилися на 10,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 901,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,8%, в порівнянні з 2008 роком, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а також скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,8% - до 3 млн. 952,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАО «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».