Нафта подорожчала на фоні зниження долара

Нафта подорожчала в понеділок завдяки зниженню долара і оптимістичним даним з Китаю, що показали різке зростання імпорту вуглеводнів в березні, повідомляє Рейтер.

Міністри фінансів єврозони в неділю схвалили гігантську програму допомоги Греції вартістю 30 мільярдів євро ($40 мільярдів), але підкреслили, що Афіни досі не просили активувати цей механізм.

Ця новина підняла євро на азіатських торгах в понеділок до максимальних рівнів майже за місяць, а доларовий індекс опустився на 1,1 відсотка..

До 8.45 МСК травневі ф`ючерси на американську легку нафту виросли на $0,26 до $85,18. Ф`ючерси на нафту сорту Brent додали $0,46 - до $85,29.

"Слабкий долар і позитивні торгівельні новини з Китаю - ось два основні чинники підтримки", - сказав Девід Мур з Commonwealth Bank of Australia.

Високий попит в Китаї на нафту і мідь зберігся в березні. Імпорт швидко зростає, не дивлячись на високі ціни, оскільки заводи повернулися до роботи після новорічних канікул. Імпорт нафти до Китаю збільшився в березні на 13,8 відсотка в місячному численні і досяг 4,95 мільйона баррелів в добу, повідомило китайське митне управління в суботу.

Аналітики з Barclays Capital вважають, що нафта вийшла за межі коридору $70-$80 за баррель і може вирости до $90 за баррель, оскільки світова економіки продовжує відновлюватися.