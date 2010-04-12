Відключено другий енергоблок Запорізької АЕС
10:00, 12 квітня 2010Енергетика
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Через помилку протиаварійного захисту
Сьогодні о 7 годині 12 хвилин енергоблок №2 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі через помилкове спрацьовування автоматичної системи протиаварійного захисту.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства палива та енергетики України.
Причина помилкового спрацьовування автоматичної системи протиаварійного захисту з`ясовується.
Порушень меж і норм безпеки не було.
Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промисловому майданчику ЗАЕС – у межах норми.
Сьогодні на атомних станціях України у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків.
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