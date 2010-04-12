З 1 травня РФ може збільшити мито на експорт нафти

Експортне мито на нафту з Росії з 1 травня 2010 року може зрости до $281 -$284 за тону, виходить з розрахунків Міністерства фінансів і Рейтер.

З 1 квітня до 1 травня ставка експортного мита на нафту складає $268,9 за тону. Експортне мито на травень розраховується на підставі моніторингу ціни морських партій російської нафти марки Urals з 15 березня до 14 квітня включно.

Начальник звідно-аналітичного відділу Мінфіну Олександр Сакович сказав Рейтер, що середня ціна моніторингу в період до 11 квітня включно склала $78,105 за барель.

"Якщо ціни залишаться на рівні $78 -$82, то остаточна середня ціна моніторингу складе $78,09 -$78,66 за барель", - сказав він.

Таким чином, виходячи з формули, описаної в пункті 4 статті 3 закону "Про митний тариф", за розрахунками Рейтер, гранична ставка експортного мита складе $281 -$284 за тону нафти, за тону світлих нафтопродуктів - $202 -$204 і темних - близько $109 -$110.

Нині експортне мито на світлі нафтопродукти складає $193,5 за тону, на темні - $104,2 за тону.

Остаточну ставку мита повинен затвердити уряд наприкінці квітня.