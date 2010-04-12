Прозорість енергетичної сфери України погіршується

За результатами дослідження, проведеного за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і у рамках ініціативи EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), яке провів аналітичний центр "Діксі Груп", експерти дійшли висновку, що прозорість енергетичної сфери України продовжує погіршуватися.

Про це повідомила директор аналітичного центру "Діксі Груп" Олена ВІТЕР, представляючи результати дослідження, сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, представили моніторинг відповідей органів влади і державних компаній на запити з проханням надати дозволену законодавством інформацію.

За його результатами, лише третину відповідей отримали у встановлені законом терміни, причому більшість з них були "відписки".

За результатами дослідження експерти представили "рейтинг відпищиків" і способи уникнення відповідей - посилання на комерційну таємницю і переадресація іншим органам влади.

"Повна закритість не прискорить і не поліпшить управління сектором. Навпаки, вона розвине недовіру серед споживачів і додаткові спокуси використовувати вкладені кошти не за призначенням", - заявила О.ВІТЕР.

За результатами дослідження, найбільш "закритими" виявилися НАК "Надра України" і Міністерство закордонних справ, а найбільш "відкритими" - ДПАУ і ГоловКРУ.

Презентуючи дослідження прозорості нафтогазового сектора, керівник енергетичних програм Центру "Номос" Михайло ГОНЧАР відмітив, що ситуація за останні роки не лише не покращала, а навіть погіршала.

"Можна констатувати, що проблема непрозорості в діяльності підприємств нафтогазового сектора знаходиться в площині погроз національної, зокрема енергетичної, безпеки України", - відмітив він.

У свою чергу, аналізуючи ситуацію в Україні, регіональний координатор Центральної Азії і Кавказу Revenue Watch Institute Галіб ЕФЕНДІЄВ підкреслив, що, незважаючи на добре виписане законодавство, "його механізми доступу до інформації не спрацьовують в секторі енергетики".

При цьому він наголосив, що в таких умовах ініціатива EITI, яка працює в 32 країнах, "вважає необхідним впровадити міжнародний стандарт прозорості і підзвітності як практичний механізм інформування громадян про стан справ в секторі".