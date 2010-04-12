Україна у січні-лютому скоротила імпорт газу на 9,2%

Україна в січні-лютому скоротила імпорт природного газу на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 389,584 млн. дол., повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу у січні-лютому в загальному обсязі імпорту склав 19,7%.

Експорт природного газу в січні-лютому скоротився на 9,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 610,9 тис. дол.

Водночас, як наголосили у Держкомстаті, у січні-лютому Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом в 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 626,744 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому склав 8,9%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівнянні з 2008 роком до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році склав 6,6%.