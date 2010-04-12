Бензин в Україні в середньому подорожчав на 1,1%

За тиждень крупногуртові ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися в середньому на 1,1%.

Київ. 12 квітня. УНІАН. З 6 до 12 квітня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-2,5% (в середньому - на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 6 до 12 квітня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися так:

на бензин А- 80 - збільшилися на 0,6%, або 50 грн./т, - до 8 390 грн./тона;

на бензин А- 92 - збільшилися на 0,6%, або 50 грн./т, - до 8 830 грн./тона;

на бензин А- 95 - збільшилися на 2,5%, або 220 грн./т, - до 9 170 грн./тона;

на дизельне паливо - збільшилися на 0,7%, або 50 грн./т, - до 7 070 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.