Клюєв доручив виділити в тарифі для облгазів цільову складову

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), Міністерству палива і енергетики і НАК "Нафтогаз України" виділити в тарифі на транспортування газу для облгазів цільову складову виключно для проведення ремонтних і профілактичних робіт, а також забезпечити систему контролю за цільовим витрачанням цих засобів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єр-міністра України.

За словами А. КЛЮЄВА Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду почав перевірки мереж на відповідність чинним нормам безпеки.

Також він повідомив, що дав доручення декільком міністерствам і відомствам прискорити роботу не лише з поліпшення контролю за безпекою постачання споживачам природного газу, але і з налагодження системної роботи з поліпшення технічного стану мереж.