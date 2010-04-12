АМК порушив справу проти концерну «Галнафтогаз»

Вінницьке обласне відділення Антимонопольного комітету (АМК) порушило справу проти ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" (м. Львів) за ознаками зловживання монопольним становищем у Вінницькій області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошують, що, як з'ясувало відділення, підприємство без об'єктивно виправданих на те причин підвищило роздрібні ціни на високооктанові бензини, які реалізує в межах смт Оратів (Вінницька обл.).

Крім того, Вінницьке обласне відділення АМК оштрафувало ПАО "Концерн "Галнафтогаз" і ПП фірма "Олко" в цілому на 26 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії. Як встановило відділення, підприємства одночасно і до однакового рівня підвищили роздрібні ціни на зріджений газ, який реалізують в межах смт Турбов, що привело до порушення прав споживачів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" є одним з провідних власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 285 сучасних автозаправних комплексів "ОККО". Усього компанії належить 309 АЗС. Компанія має в розпорядженні 10 нафтобаз і 91 бензовоз.

У мережі "ОККО" працюють дві річкові заправні станції "ОККО", дві АГНКС "ОККО" і 118 автогазозаправних пунктів зрідженого газу (АГЗП).

АЗК "ОККО" є в 21 області України і в АР Крим.