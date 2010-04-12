Коригуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту підвищено

Міністерство економіки України підвищило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за березень 2010 року на 5,5% порівняно зі встановленим для лютого 2010 року - до 0,7698.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводили з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в лютому 2010 року знизилася до 76,98 дол. за барель порівняно з 72,96 дол. у лютому 2010 року.

Довідка УНІАН. Коригуючий коефіцієн до рентної плати за нафту розраховує Міністерство економіки щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі і базової ціни нафти - 100 доларів за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коефіцієнт, затверджені законом, прийнятим Верховною Радою у червні 2008 року. Для нафти і газового конденсату, що добуваються з глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 1529,9 грн./т, з більшої глибини - 566,1 грн./т.