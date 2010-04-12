Коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за газ знижено

18:05, 12 квітня 2010
Енергетика
0

Повідомляють в Мінекономіки

Міністерство економіки України понизило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній) газ, у березні 2010 р. на 0,2% - до 1,699.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінекономіки.

У повідомленні зазначають, що митна вартість березневих партій імпортованого природного газу, заявлена декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м складає 305,68 дол. у 5 випадках і 304,33 в семи випадках.

Як повідомляв УНІАН Мінекономіки підвищило коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній) газ, у січні 2010 р. на 46,8% - з 1,1594 в грудні 2009 р. до 1,7030.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 р. Верховна Рада прив'язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, ухваливши відповідний закон. Згідно із законом, рентна плата за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter