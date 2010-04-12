Коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за газ знижено

Міністерство економіки України понизило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній) газ, у березні 2010 р. на 0,2% - до 1,699.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінекономіки.

У повідомленні зазначають, що митна вартість березневих партій імпортованого природного газу, заявлена декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м складає 305,68 дол. у 5 випадках і 304,33 в семи випадках.

Як повідомляв УНІАН Мінекономіки підвищило коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній) газ, у січні 2010 р. на 46,8% - з 1,1594 в грудні 2009 р. до 1,7030.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 р. Верховна Рада прив'язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, ухваливши відповідний закон. Згідно із законом, рентна плата за природний газ, у тому числі нафтовий (попутній), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.