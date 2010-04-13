Світові ціни на нафту знизилися
08:00, 13 квітня 2010Енергетика
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До рівня в 84 долл./барр.
Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,06 долара - до 84,77 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,58 долара - до 84,34 доларів за баррель.
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