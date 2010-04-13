Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок знизилися на тлі недостатнього попиту на паливо в США - найбільшому світовому споживачі енергоресурсів, повідомляють РІА Новини.

Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,06 долара - до 84,77 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,58 долара - до 84,34 доларів за баррель.